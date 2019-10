Insgesamt war es ein sehr langweiliger Wahlkampf.

Kustra: Es gab keine großen Debatten und das ist das seltsame an diesem Wahlkampf. Es gibt kein Thema, das herausragt. Es sieht so aus, als wollten beide Spitzenkandidaten einfach nur freundlich rüberkommen, um so die Wähler zu umgarnen. Es gab ein bisschen Streit um eine CO2-Steuer für die Ölindustrie in Alberta, ein bisschen Konflikt um Einwanderung, bei der die Populistische Peoples Party die Einwanderung streng beschränken wollte. Aber insgesamt war es ein sehr langweiliger Wahlkampf. Wir haben mehr darauf geachtet, was Donald Trump so macht als Justin Trudeau.