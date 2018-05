Quelle: ZDF

Die kanadischen Curling-Männer sind überraschend erstmals seit 26 Jahren bei Olympischen Winterspielen ohne Medaille geblieben. Angeführt von Skip Kevin Koe verlor der Weltmeister, der zuletzt dreimal nacheinander Olympiasieger geworden war, im Spiel um Bronze mit 5:7 gegen die Schweiz um Skip Peter de Cruz. Um Gold kämpfen am Samstag Schweden und die USA.



Damit ging das Mutterland des Curlings erstmals seit 1992 und überhaupt erst zum dritten Mal in der olympischen Geschichte bei den Männern leer aus. Die kanadischen Frauen waren in Pyeongchang bereits in der Vorrunde gescheitert.