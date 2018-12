heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Kanada bekommt eine geschlechtsneutrale Nationalhymne. In einem Passus soll es statt "True patriot love in all thy sons command" (Erwecke Vaterlandsliebe in all deinen Söhnen) künftig "in all of us command" (in uns allen) heißen. Premierminister Justin Trudeau schrieb auf Twitter von einem weiteren "Schritt in Richtung Geschlechtergleichheit".



Die als "O Canada" bekannte Hymne wurde 1908 von Robert Stanley Weir komponiert. Die fragliche Passage hatte er nach dem Ersten Weltkrieg hinzugefügt.