Trudeau entschuldigt sich bei Ureinwohnern Kanadas. Quelle: Minh Hoang/AP/dpa

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat sich bei den Ureinwohnern in den Atlantikprovinzen für ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Landes entschuldigt. "Es ist an der Zeit für Kanada, unsere Historie so zu sehen, wie sie tatsächlich ist: Fehlerhaft, unvollkommen und noch nicht aufgearbeitet", sagte Trudeau nach Medienangaben.



Kanada hatte Kinder und Jugendliche seiner so genannten "First Nations" bis 1996 aus ihren Familien gerissen und zwangsweise in Internate gesteckt.