Puigdemont möchte Katalonien von Belgien aus regieren. Archivbild Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Der Präsident des katalanischen Parlaments, Roger Torrent, wird am Montag den Kandidaten für das Amt des Chefs der Regionalregierung ernennen. Mit Spannung wird nun in ganz Spanien darauf gewartet, ob tatsächlich der Separatist Carles Puigdemont ernannt wird.



Ende Oktober war Puigdemont von Madrid nach einem Unabhängigkeitsreferendum als Regionalpräsident abgesetzt worden. Unmittelbar danach hatte er sich nach Belgien abgesetzt. Trotzdem trat Puigdemont bei der Neuwahl am 21. Dezember an.