299 Plätze im Bundestag sind über die Erststimme zu vergeben. Da in jedem Wahlkreis mehrere Kandidaten antreten, bewerben sich also über 2.400 Direktkandidaten. Welcher von ihnen vertritt am ehesten meine Ansichten? Wem kann ich meine Erststimme am besten geben? Hier kann der Kandidaten-Check helfen.