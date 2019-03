"Insgesamt kann man sagen, dass die Regierungspartei von Präsident Erdogan, die AK-Partei, ihre Position als mit Abstand stärkste politische Kraft in der Türkei wird verteidigen können", berichtet ZDF-Korrespondent Jörg Brase. "Aber es sieht so aus, dass sie doch in einigen großen Städten ihre Führungsposition verlieren könnten, zum Beispiel in Antalya oder in Ankara. Wenn die Macht in der Hauptstadt verloren gehen sollte, wäre das sicherlich ein Denkzettel für die AK-Partei und Präsident Erdogan", so Brase.