Einen Monat vor dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg präsentieren sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den Parteivorsitz heute zum ersten Mal gemeinsam.



CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex- Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn stellen sich bei der Frauen-Union in Berlin vor. Die Reihe der sogenannten Regionalkonferenzen soll kommende Woche starten. Dabei werden sich die Kandidaten der Partei-Basis präsentieren.