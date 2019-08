Spannend allerdings dürfte werden, was dieser Prozess für den Fortbestand der Großen Koalition bedeutet. Zwei von den bislang drei Doppelspitzen plädieren für ein Ende des Regierungsbündnisses mit der Union. Und die Stimmung an der Basis hat sich allem Anschein nach auch gedreht. In den nächsten Wochen wollen die Regierungsparteien Halbzeitbilanz ziehen – was ist geschafft, geht noch was? Diese Bilanz dürfte den Kampf um die SPD-Parteispitze noch mal deutlich anheizen. So könnte am Ende mit der Wahl von neuen Vorsitzenden auf dem Parteitag Anfang Dezember das Ende der Großen Koalition verkündet werden.