Quelle: dpa

Weniger als einen Monat hatten die Parteien Zeit, um ihre Listen aufzustellen. Und der Wahlkampf wird ebenfalls im Zeitraffer ablaufen müssen. Erst am 5. Dezember beginnt er offiziell. Darauf folgt aber gleich ein langes Brückenwochenende mit dem 6. Dezember, dem Tag der Verfassung, und dem 8. Dezember, dem Tag der unbefleckten Empfängnis. Am Montag, den 11. Dezember, dürfte es also richtig losgehen.