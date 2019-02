Ubolratana, Prinzessin von Thailand, kandidiert. Archivbild

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Prinzessin gegen General: In Thailand tritt die älteste Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratana, bei der Parlamentswahl im nächsten Monat als Spitzenkandidatin an. Die 67-Jährige erklärte in Bangkok überraschend ihre Bewerbung um das Amt der Premierministerin. Bislang war sie in der Politik nie groß in Erscheinung getreten.



Damit geht die populäre Prinzessin direkt in Konkurrenz zum Regierungschef Prayut Chan-o-Cha. Der General ist seit einem Militärputsch 2014 an der Macht.