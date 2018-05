Gina Haspel Quelle: CIA/dpa

Gina Haspel, von US-Präsident Donald Trump als neue Chefin der CIA nominiert, hat laut der "Washington Post" dem Weißen Haus am Freitag eine Verzicht auf ihre Nominierung angeboten. Sie wolle damit eine Befragung im US-Senat vermeiden. Erst am Samstag sei klar geworden, dass sie bei ihrer Kandidatur bleibe.



Haspel ist umstritten, weil sie laut Berichten 2002 ein US-Geheimgefängnis in Thailand leitete. Dort seien Terrorverdächtige durch "Waterboarding" (simuliertes Ertränken) gefoltert worden.