Anja Piel gehört zum linken Flügel der Grünen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Kandidatin für den Grünen-Vorsitz, Anja Piel, will die Partei "ein Stück weiter nach links rücken". Dies sei nötig, "damit man das Gleichgewicht hält", sagte sie der "Welt". Die Gesellschaft brauche "ganz dringend ein Gegengewicht zu dem Rechtspopulismus, der sich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa weiter entwickelt".



Neben ihren Kernkompetenzen wie Klima- und Umweltschutz müssten die Grünen auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Umverteilung stärker thematisieren.