Die Frage nach der GroKo spaltet die SPD. Die Vorsitzkandidatin Saskia Esken sieht in einem Interview im ZDF heute journal Vorteile in einem rot-rot-grünen Bündnis.



Auf die Frage, ob sie ihre politische Zukunft in einer rot-rot-grünen linken Mehrheit sehe, antwortete Esken: "Ich kann mir in so einem Bündnis tatsächlich vorstellen, dass wir die Aufgaben besser lösen können. Ja." Die Entscheidung über einen Verbleib in der GroKo falle auf dem Parteitag am 8. Dezember.