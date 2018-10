Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Archivbild Quelle: Markus Scholz/dpa

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther will Angela Merkel bei der Wahl zur CDU-Parteivorsitzenden "auf jeden Fall" unterstützen. Merkel habe "immer gesagt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sein sollen", sagte der CDU-Politiker der "Bild".



Deshalb gebe ihre Entscheidung für eine erneute Kandidatur der Großen Koalition die Kraft, nach vorne zu schauen. "Was wir brauchen, ist Kontinuität, keine Personalquerelen", betonte Günther.