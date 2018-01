Piel will bei den Grünen Flügelkämpfe beenden. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Niedersachsens Grünen-Fraktionschefin Anja Piel will mit ihrer Kandidatur als Bundesvorsitzende die Partei einen und sich für mehr Mitgliederbeteiligung einsetzen. "In den kommenden Wahlkämpfen werden wir nicht bestehen, wenn wir uns mit Nabelschau und alten Flügelkonflikten beschäftigen", schreibt Piel in einem Bewerbungsbrief.



Streit um die besten Lösungen und Inhalte hingegen habe noch nie geschadet. Es müssten aber gemeinsame Positionen für die Veränderung der Partei gefunden werden.