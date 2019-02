Thai-Prinzessin Ubolratana darf nicht antreten. Archivbild

Quelle: Guillaume Payen/Sopa Images via ZUMA Wire/dpa

Die älteste Schwester von Thailands König, Prinzessin Ubolratana, darf sich bei der bevorstehenden Parlamentswahl nicht als Premierministerin bewerben. Der staatliche Wahlausschuss erklärte die Kandidatur der 67-Jährigen in Bangkok für unzulässig.



Begründet wurde dies zunächst nicht. Allerdings hatte König Maha Vajiralongkorn die Bewerbung zuvor schon in einer Erklärung als "extrem unangemessen" und verfassungswidrig bezeichnet. Auf der Liste der Kandidaten fehlt der Name der Prinzessin.