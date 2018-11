Markus Söder (rechts) will Horst Seehofer als CSU-Chef beerben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Horst Seehofer als CSU-Chef beerben. Nach Seehofers Rücktrittsankündigung meldet der 51-Jährige seine Kandidatur an.



"Nach reiflicher Überlegung und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend bin ich bereit, mich in den Dienst der Partei zu stellen", sagte Söder in München. "Deshalb bewerbe ich mich um das Amt des Parteivorsitzenden der CSU." Der neue CSU-Vorsitzende soll auf einem Sonderparteitag am 19. Januar gewählt werden.