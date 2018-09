EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber (CSU). Archivbild Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), will nach Informationen der dpa an diesem Mittwoch ankündigen, dass er sich um die Spitzenkandidatur für die Europawahl im Mai kommenden Jahres bewerben will.



Dies habe er in einer CSU-Präsidiumsschalte angekündigt, hieß es aus Unionskreisen. Sollte Weber zum Spitzenkandidaten der Konservativen gewählt werden, hätte er gute Chancen, Nachfolger von Jean-Claude Juncker als Präsident der EU-Kommission zu werden.