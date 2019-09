Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) in Stuttgart. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Auf die Ankündigung einer Kampfkandidatur des Grünen-Politikers Cem Özdemir um die Fraktionsspitze im Bundestag hat die Parteiführung zunächst mit Schweigen reagiert. Dabei müssen Partei- und Fraktionsführung nun dafür sorgen, dass das anstehende Ringen nicht den Wahlkampf vor der Landtagswahl in Thüringen beeinträchtigt.



Özdemir tritt bei der Neuwahl am 24. September mit Kirsten Kappert-Gonther an. Sie wollen Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter ablösen, die erneut für die Doppelspitze kandidieren.