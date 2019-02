Mark Kelly will 2020 für den US-Senat kandidieren. Archivbild

Quelle: Peter Foley/EPA/dpa

Der frühere US-Astronaut Mark Kelly will für den US-Senat kandidieren. Der 54-Jährige kündigte an, für die oppositionellen Demokraten bei den Kongresswahlen 2020 antreten zu wollen. Das sei seine "nächste Mission", twitterte er.



Kelly will im Bundesstaat Arizona kandidieren und das Mandat des im August 2018 verstorbenen republikanischen Senators John McCain übernehmen. McCain hatte den Senatssitz mehr als drei Jahrzehnte lang inne. Derzeit übt die Republikanerin Martha McSally das Mandat aus.