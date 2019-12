Heil (SPD) gilt als Befürworter des Bündnisses mit der Union.

Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil will beim SPD-Parteitag am kommenden Wochenende für das Amt eines stellvertretenden Parteivorsitzenden kandidieren.



Nach dem Votum der SPD-Basis für die GroKo-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zur neuen Parteispitze sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Jetzt gilt es, die Partei zusammenzuhalten. Die SPD hat Verantwortung für unser Land. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten." Wenn sein SPD-Bezirk dies wolle, werde er als SPD-Vize kandidieren.