Ursula von der Leyen (CDU) im EU-Parlament.

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Nach ihrer überraschenden Nominierung als EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen bei Europaabgeordneten um Unterstützung geworben. In Straßburg sagte sie dem Parlament eine enge Zusammenarbeit zu und versprach zuzuhören.



"Hier im Europäischen Parlament schlägt das Herz der europäischen Demokratie", so die Bundesverteidigungsministerin. Vor ihrer möglichen Wahl in zwei Wochen will sie ihre Vision für Europa präsentieren. Die nötige Mehrheit ist der CDU-Politikerin nicht sicher.