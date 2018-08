Quelle: reuters

Das ärgert Christian Lindner schon lange: 28 Milliarden Euro lassen wir uns die Förderung der erneuerbaren Energien kosten - ohne spürbaren Effekt für den Klimaschutz. Dieses Geld, so die Anregung des FDP-Chefs, sei doch viel besser für den Kauf von Regenwäldern etwa in Asien oder Südamerika eingesetzt.



Denn Bäume ziehen bei ihrem Stoffwechselprozess das Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre und lagern es im Holz ein. Da kommt eine beachtliche Speicherleistung zusammen, vor allem in tropischen Wäldern: Schätzungen zufolge sind allein im brasilianischen Regenwald in der dortigen Biomasse und im Boden 150 bis 200 Milliarden Tonnen CO2 gespeichert. Pro Jahr kommen ungefähr 380 Millionen Tonnen CO2 hinzu, knapp die Hälfte des deutschen CO2-Ausstoßes. Doch durch teils illegale Landnutzung zum Beispiel für Viehweiden und der damit verbundenen Abholzung gehen Waldflächen verloren, bis zu 15 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen sind auf die Zerstörung der Regenwälder zurückzuführen. Insofern geht Lindners Anregung auf den ersten Blick in die richtige Richtung.