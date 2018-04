heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die Bundeskanzlerin ermuntert Mädchen zur Wahl einer technischen Ausbildung. "Ich selbst habe Physik studiert und das mit großer Freude!", sagte Angela Merkel (CDU) in ihrem Video-Podcast.



Leider gebe es bei Mädchen immer noch viele Vorurteile, wenn es darum geht, Physik, Mathematik oder Ingenieurwissenschaften zu studieren oder aber technische Berufe zu erlernen. Diese wolle man unter anderem mit einer Beteiligung des Kanzleramts am "Girls' Day" am 26. April abbauen helfen, sagte Merkel.