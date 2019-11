Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer (ARchiv).

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hält angesichts des Umfragedesasters für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und hoher eigener Zustimmungswerte die Debatte über die Kanzlerkandidatur der Union am Köcheln.



"Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann sage ich, was ich vorhabe", sagte Merz laut "Passauer Neue Presse". Die Frage, ob er selbst Kandidat werden wolle, "steht heute nicht an". Merz fügte auf Nachfrage aber hinzu: "Ich fühle mich ermutigt." Zwei Wochen vor dem CDU-Parteitag bleibt AKK unter Druck.