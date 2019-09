Spätestens mit Beginn der Studentenrebellion von 1968 wurden die Karikaturisten angriffslustiger. In den 80er Jahren verspotteten Satiriker Helmut Kohl so konsequent als Birne, dass schließlich schon der abstrahierte Umriss ausreichte, um die Verbindung zu dem als dümmlich wahrgenommenen Pfälzer herzustellen. Der reagierte darauf aber alles andere als dumm: Die Junge Union verteilte Anstecker mit dem Spruch "I like Birne", und in einer Wahlwerbung biss der "schwarze Riese" selbst in eine solche.



Der millionenfach verkaufte "Steuersong" aus der Radio-Comedy "Die Gerd-Show" führte 2002 zu einer Welle von Gerhard-Schröder-Witzartikeln. Der "Spaßkanzler" wanderte als Puppe oder Spiel über die Ladentheke. Angela Merkel brachte es unter anderem zur Zitronenpresse und russischen Matroschka, aus der andere Kabinettsmitglieder entnommen werden konnten.