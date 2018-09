Zur Debatte im EU-Parlament hat sich auch Orban angemeldet. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ hat Ungarns Regierungschef Viktor Orban vorgeschlagen, eine gemeinsame Fraktion im Europaparlament zu bilden. FPÖ-Mitglieder hatten sich in der Vergangenheit wiederholt Orbans Anti-Einwanderungs-Rhetorik angeschlossen.



Indes befasst sich das Europaparlament heute mit der politischen Lage in Ungarn. Dem Plenum liegt eine Entschließung vor, in der ein EU-Verfahren gegen Ungarn gefordert wird.