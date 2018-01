Sebastian Kurz Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Einen Monat nach Bildung der rechtskonservativen Regierung in Österreich kommt der neue Bundeskanzler Sebastian Kurz erstmals in dieser Funktion nach Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt ihn mit militärischen Ehren.



Im Vorfeld der Reise sagte Kurz, er sehe in Merkel eine "erfahrene Regierungschefin", mit der er in engem und regelmäßigem Kontakt stehe. Deutschland sei ein ganz wichtiger Partner. Kurz steht an der Spitze einer Regierung von konservativer ÖVP und rechter FPÖ.