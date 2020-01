Kanzleramtsminister Helge Braun im Bundestag. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kanzleramtsminister Helge Braun sieht keine verschärfte Sicherheitslage in Deutschland durch die Zuspitzung der Krise im Nahen Osten. "Es ist ein außenpolitisch brisantes Thema. Aber die innenpolitische Situation in Deutschland ist davon nicht sehr stark berührt", sagte Braun dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Deutschland stehe nicht im Zentrum des Konflikts. Es gebe immer ein Restrisiko, dass Konflikte stellvertretend auch in Deutschland ausgetragen würde. Das dürfe man nicht hinnehmen.