Besuch bei den Obamas: Joachim Sauer begleitet seine Frau zum Staatsbesuch nach Washington. (Archivbild vom 07.06.2011)

Quelle: AP

In den vergangenen 20 Jahren, in denen Merkel von der CDU-Generalsekretärin zur Langzeit-Kanzlerin und mächtigsten Frau der Welt aufsteigt, geht Sauer immer seinen eigenen Weg. Als "First Husband" bevorzugt er die Rolle im Hintergrund, auch wenn er bei internationalen Gipfeln das Partnerprogramm bestreitet, mit dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush grillt und die Familie von dessen Nachfolger Barack Obama durch Berlin begleitet.



Auch als seine Frau die Reise zum G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte in Argentinien Ende November 2018 wegen mehrerer gravierender technischer Probleme am Regierungs-Airbus abbrechen muss, ist Sauer mit an Bord. Die Kanzlerin reist am nächsten Morgen ohne ihn per Linienflug zum Gipfeltreffen nach Buenos Aires - Sauer nimmt den Zug zurück nach Berlin. Morgens macht er da am Brötchenbuffet im Hotel, in dem die Delegation gestrandet ist, aus seiner Abneigung gegenüber Journalisten keinen Hehl: Mit denen rede er grundsätzlich nicht, knurrt er einen Reporter an, der sich erkundigen will, wie es dem Kanzlerinnengatten geht.