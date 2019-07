Dass diese Zukunft noch nicht heute beginnt, scheint der Kanzlerin wichtig zu sein. Viele Minuten wendet sie in anfangs darauf, welche Pläne diese Regierung hat. "Ein arbeitsreicher Herbst" werde das. Abbau des Solidaritätszuschlags, ein Bürokratieentlastungsgesetz, ein Wohnraumpaket, und ein Kompromiss in der Grundrente wird auch noch gesucht. Bis 20. September soll das Gesetzespaket stehen, womit die Klimaziele bis 2030 eingehalten werden sollen. Aus der Tagung des Klimakabinetts am Vorabend, wo es um die mögliche Einführung einer CO2-Steuer ging, wollte sie "keine Details" verraten. Nur so viel: Es gibt noch Diskussionsbedarf innerhalb der Koalition. Einen kleinen Rüffel verteilte sie an Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die die Verteuerung von Flügen gefordert hatte. "Ich halte nichts davon, jeden Tag in einem anderen Sektor vorzupreschen", so Merkel. Am Ende müsse es einen Weg geben, der "gut durchdacht" sei.