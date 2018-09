Und Angela Merkel? Tut so, als sei nichts gewesen. Verkündet, dass sie Kanzlerin und Parteivorsitzende bleiben will. Auf dem CDU-Parteitag im Dezember will sie sich erneut zur Vorsitzenden wählen lassen. Das aber ist nicht ohne Risiko, ein Dilemma geradezu, sagt Wolfgang Merkel. Tritt sie nicht mehr an, wird sie an Macht verlieren, sagt er. Tritt sie hingegen wirklich an, muss sie fürchten, ein Ergebnis mit wenig Strahlkraft zu bekommen - also eine erneute Denkzettelwahl. Auch dann wäre sie geschwächt, sagt er.