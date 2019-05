Angela Merkel besuchte eine Ausbildungsmission in Niger.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine rasche internationale Unterstützung für die Sahel-Staaten gefordert. Diese seien von islamistischem Terrorismus und Instabilität bedroht. Das sagte sie in der nigrischen Hauptstadt Niamey zum Abschluss ihres dreitägigen Besuchs in der Sahel-Region.



Europa zeige etwa mit der zivilen EU-Ausbildungsmission EUCAP trotz unterschiedlicher polizeilicher Traditionen eine praxisorientierte Kooperation zur Ausbildung nigrischer Kräfte, so Merkel weiter.