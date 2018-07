Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird einen Altenpfleger besuchen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ein Paderborner Altenpfleger bekommt Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Chefin löst damit eine Zusage ein, die sie dem Pfleger Ferdi Cebi in einer ZDF-Sendung gegeben hatte. Die Kanzlerin wolle das Altenheim St. Johannisstift am 16. Juli besuchen, teilte die Einrichtung mit.



Cebi hatte in der Wahlsendung "Klartext, Frau Merkel" geklagt: "Für mich ist das ein bisschen traurig, dass Gesetze festgelegt werden, obwohl die Politik noch nie wirklich in den Beruf reingeblickt hat."