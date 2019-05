Die Kanzlerin bei der Bundespressekonferenz.

Quelle: zdf

Ihre Wirkung in der Öffentlichkeit, vor allem im Fernsehen, ist Merkel in den 13 Jahren ihrer Kanzlerschaft immer wichtiger geworden. So kompromisslos sie ihre Privatsphäre abschirmt, so konsequent versucht sie, das Bild ihrer öffentlichen Auftritte zu kontrollieren, wo immer das in ihrer Macht liegt. Merkel ist nicht eitel, aber geübt. Sie weiß, wie sie gesehen werden will – und wie nicht: nicht von der Seite, nicht von unten, nicht beim Gehen.



Wenn Merkel reist, wird sie fast immer von ihrer Visagistin begleitet. Ein offizieller Fotograf und der Haus-Kameramann produzieren Hochglanzbilder, auch in Situationen, zu denen normale Bildberichterstatter keinen Zugang haben. Weil Merkel die Nähe zu ihrem Regierungssprecher wichtig ist, sollen die Veranstalter für Steffen Seibert "bitte einen Platz in der Reihe hinter Bundeskanzlerin vorsehen", heißt es in der Wunschliste. Für den Stenografen des Bundespresseamts sind ein Tisch und ein Stuhl bereitzustellen.