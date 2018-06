Wir haben ein Problem mit multilateralen Abkommen, sagte Merkel. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat offen gelassen, ob beim anstehenden G7-Gipfel in Kanada überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung möglich sein wird. "Daran wird gearbeitet", sagte sie in der Regierungsbefragung im Bundestag.



Es gebe mit den USA einen Dissens insbesondere wegen der Verhängung von Stahl-Zusatzzöllen, in der Klimapolitik und wegen der Kündigung des Iran-Nuklearabkommens durch US-Präsident Donald Trump. Wichtig sei, dass Europa gemeinsam handele, sagte Merkel.