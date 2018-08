Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Pedro Sanchez (3.v.r). Quelle: Laura Leon/Moncloa Palace/AP/dpa

Auge in Auge mit dem Raubtier: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Arbeitsbesuch in Spanien für einen Abstecher zu bedrohten Luchsen genutzt. Gemeinsam mit Ehemann Joachim Sauer, Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez und dessen Frau Begona Gomez besuchte die CDU-Politikerin eine Aufzuchtstation für den Iberischen Luchs im Nationalpark Coto de Donana in Südspanien.



Ihr spanischer Kollege Sanchez verbringt mit seiner Familie ein paar Urlaubstage in der Region.