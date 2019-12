Bundeskanzlerin Merkel besucht NSU-Gedenkort in Zwickau.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Zwickau der zehn Todesopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU gedacht. Sie besuchte einen Gedenkort, der erweitert und am Sonntag eröffnet worden war. An dem Ort stehen jetzt zehn neu gepflanzte Bäume. Dabei legte Merkel an der Stelle, an der Anfang Oktober der Gedenkbaum für den ermordeten Enver Simsek abgesägt worden war, eine weiße Rose nieder.



Der Vorfall hatte Empörung ausgelöst. Simsek war im Jahr 2000 erschossen worden und das erste Todesopfer des NSU.