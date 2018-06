Nach einer festgelegten Reihenfolge dürfen die Fraktionen nun nacheinander Fragen stellen. Die Kanzlerin steht mit Standmikrofon an ihrem Platz auf der Regierungsbank, kundig im Detail und nüchtern antwortet sie, schaut selten in die mitgebrachten Zettel. Die Abgeordneten fragen zu US-Präsident Trump, zur Russlandpolitik, zum Ceta-Handelsabkommen, China und auch zu ihrer Europa-Politik. Dass Merkel ihre Antwort auf Frankreichs Reformvorschläge der EU am Sonntag in einem Zeitungsinterview und nicht im Parlament kundtat, erzürnte viele. Heute ist von dem Zorn nicht mehr viel zu spüren, nur wenige fragen nach. Oder stellen komische Fragen.