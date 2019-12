Bundeskanzlerin Merkel besuchte das KZ Auschwitz.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die NS-Verbrechen im früheren Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau als untrennbar mit der deutschen Identität bezeichnet.



Die Geschehnisse in Auschwitz seien "fester Teil unserer nationalen Identität", sagte Merkel in einer Rede in der KZ-Gedenkstätte im heutigen Polen. "Einen Schlussstrich kann es nicht geben und auch keine Relativierung."