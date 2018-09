Dass sich innerhalb weniger Tage gleich zwei höchst prominente Besucher aus Berlin in Frankfurt sehen lassen, dürfte mehr sein als ein bloßer Zufall. Nach dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz gab Kanzlerin Angela Merkel sich am Dienstag in der Stadt am Main die Ehre. Offenbar hielt sie es für angemessen, angesichts des bevorstehenden Brexits Unterstützung aus Berlin zu signalisieren. "Wir werden alles tun, um Hessen zu unterstützen, attraktive Rahmenbedingungen am Finanzstandort Deutschland zu ermöglichen." Rund 300 geladene Vertreter der Banken- und Finanzbranche verfolgten die Rede Merkels im Börsengebäude in Frankfurt.