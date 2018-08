Georgien ist die erste Station einer dreitägigen Reise in den Südkaukasus, die Merkel am Freitag noch nach Armenien und am Samstag nach Aserbaidschan führen wird. Wirtschaftlich interessant sind alle drei Länder wegen ihres Rohstoffreichtums. In Aserbaidschan geht es um Gaslieferungen auf der Südpipeline in die Südländer der EU. Georgien hat unter den drei ehemaligen Sowjetrepubliken die größte Nähe zur EU und dem Westen.