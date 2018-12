Die Abgeordneten wollten es dann doch etwas konkreter. Warum sie keine Regierungserklärung zu dem Thema abgebe, fragte Alexander Graf Lambsdorff (FDP). Und ob sie Premierministerin Theres May bei ihrem gestrigen Besuch in Berlin darauf angesprochen habe, wie die Rechte deutscher Staatsbürger in Großbritannien bei einem harten Brexit garantiert werden könnten? Sie arbeite "hart" daran, sagte Merkel, dass es nicht so weit komme. Darauf habe sie ihre Gesprächszeit mit May verwendet. "Wir haben wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit."