Erste Station auf ihrer Reise in den Südkaukasus ist Georgien. Das Land sucht eine enge Anbindung an die EU, mit der Freihandels- und Assoziierungsabkommen bestehen, und auch an die NATO. Deutsche Regierungsvertreter lobten im Vorfeld der Merkel-Reise Georgiens prowestlichen Reformkurs und die "beachtliche wirtschaftliche Entwicklung" - 2018 wird ein Wachstum von 4,5 Prozent erwartet. Auch bei Korruptionsbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit erreicht das Land unter den Südkaukasus-Staaten die besten Werte. Georgien würde die Zusammenarbeit gern weiter vertiefen und am liebsten EU und NATO beitreten. Beides stehe aber vorerst nicht auf der Tagesordnung, hieß es aus deutschen Regierungskreisen.



Hintergrund sind massive Einwände Moskaus - 2008 hatte Russland mit Georgien eine bewaffnete Auseinandersetzung. Seither sind russische Truppen in den abtrünnigen georgischen Teilrepubliken Abchasien und Süd-Ossetien stationiert. Merkel will in Tiflis Ministerpräsident Mamuka Bachtadse und Präsident Giorgi Margwelaschwili treffen. Zudem sind eine Diskussion mit georgischen Studenten und Gespräche mit EU-Beobachtern an der Verwaltungsgrenze zu Süd-Ossetien vorgesehen. Ansonsten geht es um die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, auch im wirtschaftlichen Bereich. Seit etwa eineinhalb Jahren gilt zwischen Georgien und den EU-Staaten Visafreiheit.

Bildquelle: ZDF