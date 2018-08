Pläne, Ansichten und Fehler der Bundesregierung erläutern müssen am häufigsten in der Bundespressekonferenz aber die Sprecher von Bundeskanzlerin und Ministerien. In der Regel dreimal in der Woche kommen Vertreter aller Ressorts zur sogenannten Regierungspressekonferenz. Für Merkels Sprecher Steffen Seibert ist das Podium also viel gewohnter als für seine Chefin. Allein in diesem Jahr absolvierte er 44 Fragerunden zu aktuellen Themen, 2017 insgesamt 94.