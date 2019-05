Angela Merkels Auftritt an der Harvard-Universität fällt wohl in die zweite Kategorie. Statt der Redewendung setzt sie lieber bedeutungsvolle Pausen ein. Außerdem ist es ja nicht irgendein Termin irgendeiner Politikerin an irgendeiner Uni, aber beginnen wir von vorne.



Mit Dudelsackklängen und mit Marschmusik ziehen Generationen von Absolventen auf die große Wiese im Zentrum des Harvard-Campus. Die Ältesten haben 1941 ihr Abschlusszeugnis hier bekommen, die jüngsten, 8.000 an der Zahl, gerade erst an diesem Morgen. Insgesamt sind 40.000 Gäste da. Ein Riesenhappening, eine wogende Menge in schwarzen Talaren, mit oder ohne Schals in der roten Farbe der angesehenen Universität. Das ist keine kleine Abschlussfeier, sondern große Bühne, Weltbühne.