Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Archivbild

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei ihrem Indien-Besuch Ende kommender Woche den Technologie-Austausch beider Länder intensivieren. Dabei solle es unter anderem um die Themen "Smart Cities, erneuerbare Energien und neue Formen der Mobilität" gehen, so die Kanzlerin in ihrem neuen Podcast.



Die Zusammenarbeit könne für beide Länder zu einer Win-Win-Situation führen. Merkel reist vom 31. Oktober bis 2. November nach Indien. Merkel sagte weiter, Deutschland sei der größte Handelspartner Indiens in der EU.