Merkels Augenmerk gilt schon länger diesen beiden hauptbetroffenen Fluchtländern - neben der Türkei. Die deutsche Regierung pflegt beste Kontakte in die jordanische Hauptstadt. In den letzten Monaten waren nicht nur die Verteidigungs- und der Außenminister in Amman, sondern auch der Bundespräsident. Berlin will dem jordanischen Königshaus deutlich signalisieren, für wie wichtig es die Unterbringung all dieser Flüchtlinge in der Region hält, bevor sie zu Millionen nach Europa strömen. Dafür ist Deutschland offenbar auch bereit, seine finanziellen Hilfen für das UN-Flüchtlingshilfswerk und die Staaten der Region noch mal zu erhöhen. Dieser Teil der Flüchtlingspolitik ist übrigens ziemlich unumstritten - auch in Seehofers Masterplan nimmt die Bekämpfung der Fluchtursachen und die regionale Hilfe, ob im Nahen Osten oder in Afrika, einen großen Raum ein.



Es ist ein unglaublicher Marathon, den sich Merkel für die nächsten Tage vorgenommen hat. Direkt nach der Nahost-Reise geht es für die Kanzlerin nach Brüssel. Mit den Regierungschefs von Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Bulgarien und Spanien soll in einem informellen Arbeitstreffen der EU-Gipfel Ende der nächsten Woche vorbereitet werden. Ein kurzfristig einberufener Mini-Gipfel, den Angela Merkel dafür nutzen will, um vor allem über bilaterale Vereinbarungen zur Zurückweisung zu verhandeln. Merkels Kalkül ist offenbar, dass, wenn es gelingt, mit Italien, Griechenland oder Österreich zu vereinbaren, dass in anderen europäischen Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen und zurückgenommen werden, dass dann ein nationaler Alleingang à la Seehofer einfach überflüssig wird.