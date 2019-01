Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Finanzminister Olaf Scholz bringt sich als möglicher Kanzlerkandidat der SPD in Stellung. "Die SPD will den nächsten Kanzler stellen", sagte der Vizekanzler der "Bild am Sonntag".



Auf die Frage, ob er selbst sich das Amt des Bundeskanzlers zutraue, erklärte er: "Ja. Frau Kramp-Karrenbauer hat gerade gesagt, dass von einer Parteivorsitzenden erwartet wird, dass sie sich das Amt zutraut. Für einen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland gilt das Gleiche."